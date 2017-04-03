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|Арминия Билефельд
|04.04 18:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Рациональный подход к матчу Второй немецкой Бундеслиги позволяет нам рассчитывать на потенциальный успех ставки
|Ст. Паули
|04.04 18:30 по МСК.
|Сандхаузен
Если вы искали надежный вариант во Второй немецкой Бундеслиге, то этот прогноз наверняка подойдет
|Престон
|04.04 21:45 по МСК.
|Бристоль
Среди всех матчей тура английского Чемпионшипа мы постарались подобрать поединок с высоким коэффициентом и отличными шансами на успех
|Лестер
|04.04 21:45 по МСК.
|Сандерленд
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|Бёрнли
|04.04 21:45 по МСК.
|Сток
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|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
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|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
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|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
|Малага
Разборки аутсайдеров Чемпионата Испании в борьбе за выживание. Кто сейчас более достоин победы? Ищите правильный ответ в прогнозе
Футболисты клуба Дефенса и Хустисия (Арг) готовятся до 06-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сан-Паулу (Бра). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Дефенса и Хустисия (Арг) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Сан-Паулу (Бра) выставили 4.2.
Футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Дефенса и Хустисия (Арг) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Дефенса и Хустисия (Арг) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сан-Паулу (Бра) построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сан-Паулу (Бра) выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Дефенса и Хустисия (Арг) – Сан-Паулу (Бра) не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Между командами Дефенса и Хустисия (Арг) и Сан-Паулу (Бра) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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