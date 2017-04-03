Дефенса и Хустисия (Арг) — Сан-Паулу (Бра): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 06.04.17

Футболисты клуба Дефенса и Хустисия (Арг) готовятся до 06-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сан-Паулу (Бра). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Дефенса и Хустисия (Арг) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Сан-Паулу (Бра) выставили 4.2.

Футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Дефенса и Хустисия (Арг) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Дефенса и Хустисия (Арг) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сан-Паулу (Бра) построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сан-Паулу (Бра) выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Дефенса и Хустисия (Арг) – Сан-Паулу (Бра) не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Между командами Дефенса и Хустисия (Арг) и Сан-Паулу (Бра) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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