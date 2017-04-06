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|Арминия Билефельд
|04.04 18:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Рациональный подход к матчу Второй немецкой Бундеслиги позволяет нам рассчитывать на потенциальный успех ставки
|Ст. Паули
|04.04 18:30 по МСК.
|Сандхаузен
Если вы искали надежный вариант во Второй немецкой Бундеслиге, то этот прогноз наверняка подойдет
|Престон
|04.04 21:45 по МСК.
|Бристоль
Среди всех матчей тура английского Чемпионшипа мы постарались подобрать поединок с высоким коэффициентом и отличными шансами на успех
|Лестер
|04.04 21:45 по МСК.
|Сандерленд
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|Бёрнли
|04.04 21:45 по МСК.
|Сток
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|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
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|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
Какие уроки сможет извлечь Аугсбург после 0:6 от Баварии, и сможет ли извлечь вообще?
|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
|Малага
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В 01:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Понте-Прета (Бра) – Химнасия и Эсгрима (Арг), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06.04.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Понте-Прета (Бра) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Понте-Прета (Бра) – Химнасия и Эсгрима (Арг) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Понте-Прета (Бра) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Понте-Прета (Бра) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Понте-Прета (Бра) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Последний матч футбольного клуба Химнасия и Эсгрима (Арг) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Химнасия и Эсгрима (Арг) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Химнасия и Эсгрима (Арг) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Понте-Прета (Бра) и Химнасия и Эсгрима (Арг), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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