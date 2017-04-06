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Понте-Прета (Бра) — Химнасия и Эсгрима (Арг) прогноз профессионала 06.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 04.04 18:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Рациональный подход к матчу Второй немецкой Бундеслиги позволяет нам рассчитывать на потенциальный успех ставки
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ст. Паули 04.04 18:30 по МСК. Сандхаузен #
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Если вы искали надежный вариант во Второй немецкой Бундеслиге, то этот прогноз наверняка подойдет
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Престон 04.04 21:45 по МСК. Бристоль #
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Среди всех матчей тура английского Чемпионшипа мы постарались подобрать поединок с высоким коэффициентом и отличными шансами на успех
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Лестер 04.04 21:45 по МСК. Сандерленд #
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Под руководством нового главного тренера Лестер одержал 5 побед подряд. Сможет ли Сандерленд остановить разыгравшегося чемпиона Англии?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Бёрнли 04.04 21:45 по МСК. Сток #
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Бернли получил болезненный удар от Тоттенхэма. Сумеет ли команда Шона Дайча восстановиться к игре против Сток Сити?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 05.04 21:00 по МСК. Леверкузен #
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Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Аугсбургер 05.04 21:00 по МСК. Ингольштадт #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Хихон 05.04 21:30 по МСК. Малага #
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Прогноз от наших экспертов
Понте-Прета (Бра) — Химнасия и Эсгрима (Арг) прогноз профессионала 06.04.17

В 01:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Понте-Прета (Бра) – Химнасия и Эсгрима (Арг), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06.04.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Понте-Прета (Бра) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Понте-Прета (Бра) – Химнасия и Эсгрима (Арг) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Понте-Прета (Бра) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Понте-Прета (Бра) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Понте-Прета (Бра) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Последний матч футбольного клуба Химнасия и Эсгрима (Арг) прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Химнасия и Эсгрима (Арг) находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Химнасия и Эсгрима (Арг) в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Понте-Прета (Бра) и Химнасия и Эсгрима (Арг), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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