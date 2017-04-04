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Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон от эксперта 05.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 04.04 18:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Рациональный подход к матчу Второй немецкой Бундеслиги позволяет нам рассчитывать на потенциальный успех ставки
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ст. Паули 04.04 18:30 по МСК. Сандхаузен #
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Если вы искали надежный вариант во Второй немецкой Бундеслиге, то этот прогноз наверняка подойдет
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Престон 04.04 21:45 по МСК. Бристоль #
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Среди всех матчей тура английского Чемпионшипа мы постарались подобрать поединок с высоким коэффициентом и отличными шансами на успех
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Лестер 04.04 21:45 по МСК. Сандерленд #
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Под руководством нового главного тренера Лестер одержал 5 побед подряд. Сможет ли Сандерленд остановить разыгравшегося чемпиона Англии?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Бёрнли 04.04 21:45 по МСК. Сток #
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Бернли получил болезненный удар от Тоттенхэма. Сумеет ли команда Шона Дайча восстановиться к игре против Сток Сити?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 05.04 21:00 по МСК. Леверкузен #
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В Чемпионате Германии Байер не выигрывал с 17 февраля. Серия без побед продолжится или прервется? Экспертный прогноз направит вас в нужное русло ставок
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Аугсбургер 05.04 21:00 по МСК. Ингольштадт #
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Какие уроки сможет извлечь Аугсбург после 0:6 от Баварии, и сможет ли извлечь вообще?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Хихон 05.04 21:30 по МСК. Малага #
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Прогноз от наших экспертов
Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон от эксперта 05.04.17

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Лос-Анджелес и команда Эдмонтон, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Лос-Анджелес и команды Эдмонтон. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Лос-Анджелес и команда Эдмонтон настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Эксперты нашего ресурса и букмекеры имеют одинаковое мнение относительно фаворита в противостоянии команды Лос-Анджелес и команды Эдмонтон. Напомним, что обе команды будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Мы полагаем, что фаворитом этого противостояния должна быть команда хозяев площадки. Команда Лос-Анджелес в чемпионате НХЛ показывает более стабильные результаты, особенно это касается домашних матчей, где клуб фактически не теряет очков. Стоит отметить, что даже в матчах с более сильными соперниками команда Лос-Анджелес всегда старается навязать свой стиль игры. Гости, клуб, который в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов. Судя по тем матчам, которые команда уже успела сыграть в нынешнем сезоне, клуб может победить любого соперника, но и любому сопернику может проиграть. Нестабильность команды связана с тем, что в межсезонье клуб покинули лидера, а адекватной замены им пока не нашли. Есть талантливые молодые хоккеисты, но они еще не способны показывать стабильных результатов. Исходя из этого, нашими фаворитами в противостоянии команды Лос-Анджелес и команды Эдмонтон являются хозяева площадки, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Относительно количества заброшенных шайб, то мы полагаем, что в этой игре шайб будет много, так как обе команды играют в атакующий хоккей. Так что, общий тотал заброшенных шайб стоит играть на больше.

Ничья в игре — 3.5, игра завершиться победой Лос-Анджелес — 1.85, игра завершиться победой Эдмонтон — 4.4.

Команда Лос-Анджелес и команда Эдмонтон – старые соперники. Из года в год противостояние этих хоккейных команд пользовалось популярностью у болельщиков. Дело в том, что оба клуба всегда стараются бороться только за самые высокие места. Нынешний сезон – е исключение. Благодаря хорошему финансированию, обе команды могут позволить себе заключать контракты только с лучшими хоккеистами, что делает эти клубы одними из самых грозных соперников. В составах команды Лос-Анджелес и команды Эдмонтон достаточно хоккеистов, которые могут не только слаженной и четко взаимодействовать со своими партнерами, но и могут показать индивидуальное мастерство. Такие соперники очень опасны, так как в любой момент могут принять неординарное решение, которое позволит им победить. Сегодняшнее противостояние – это не только противостояние хоккейных команд, но и менеджеров, которым есть что доказывать друг другу, поэтому наши эксперты ждут от этого матча отличного хоккейного зрелища, и рекомендуют игру к просмотру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 