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Коринтианс (Бра) — Универсидад де Чили (Чил) прогноз специалиста 06.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 04.04 18:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Рациональный подход к матчу Второй немецкой Бундеслиги позволяет нам рассчитывать на потенциальный успех ставки
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ст. Паули 04.04 18:30 по МСК. Сандхаузен #
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Если вы искали надежный вариант во Второй немецкой Бундеслиге, то этот прогноз наверняка подойдет
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Престон 04.04 21:45 по МСК. Бристоль #
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Среди всех матчей тура английского Чемпионшипа мы постарались подобрать поединок с высоким коэффициентом и отличными шансами на успех
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Лестер 04.04 21:45 по МСК. Сандерленд #
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Под руководством нового главного тренера Лестер одержал 5 побед подряд. Сможет ли Сандерленд остановить разыгравшегося чемпиона Англии?
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Бёрнли 04.04 21:45 по МСК. Сток #
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Бернли получил болезненный удар от Тоттенхэма. Сумеет ли команда Шона Дайча восстановиться к игре против Сток Сити?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 05.04 21:00 по МСК. Леверкузен #
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Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Аугсбургер 05.04 21:00 по МСК. Ингольштадт #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Хихон 05.04 21:30 по МСК. Малага #
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Прогноз от наших экспертов
Коринтианс (Бра) — Универсидад де Чили (Чил) прогноз специалиста 06.04.17

06 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Коринтианс (Бра) – Универсидад де Чили (Чил). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Коринтианс (Бра), а вот игроки ФК Универсидад де Чили (Чил) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 03:45 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Коринтианс (Бра) – Универсидад де Чили (Чил) коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Коринтианс (Бра) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Коринтианс (Бра) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Коринтианс (Бра) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Универсидад де Чили (Чил) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Универсидад де Чили (Чил) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Универсидад де Чили (Чил) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Коринтианс (Бра) – Универсидад де Чили (Чил), так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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