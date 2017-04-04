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Флуминенсе (Бра) — Ливерпуль Монтевидео (Уру) прогноз специалиста на матч 06.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 04.04 18:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Рациональный подход к матчу Второй немецкой Бундеслиги позволяет нам рассчитывать на потенциальный успех ставки
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ст. Паули 04.04 18:30 по МСК. Сандхаузен #
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Если вы искали надежный вариант во Второй немецкой Бундеслиге, то этот прогноз наверняка подойдет
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Престон 04.04 21:45 по МСК. Бристоль #
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Среди всех матчей тура английского Чемпионшипа мы постарались подобрать поединок с высоким коэффициентом и отличными шансами на успех
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Лестер 04.04 21:45 по МСК. Сандерленд #
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Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Бёрнли 04.04 21:45 по МСК. Сток #
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Бернли получил болезненный удар от Тоттенхэма. Сумеет ли команда Шона Дайча восстановиться к игре против Сток Сити?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Дармштадт 05.04 21:00 по МСК. Леверкузен #
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Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Аугсбургер 05.04 21:00 по МСК. Ингольштадт #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Хихон 05.04 21:30 по МСК. Малага #
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Прогноз от наших экспертов
Флуминенсе (Бра) — Ливерпуль Монтевидео (Уру) прогноз специалиста на матч 06.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Флуминенсе (Бра) и Ливерпуль Монтевидео (Уру) назначена на 06 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Флуминенсе (Бра). По Москве начало данной игры в 03:45.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Флуминенсе (Бра) – Ливерпуль Монтевидео (Уру) коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

Свой последний матч клуб Флуминенсе (Бра) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Флуминенсе (Бра) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Ливерпуль Монтевидео (Уру) сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Ливерпуль Монтевидео (Уру) имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Ливерпуль Монтевидео (Уру) покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Между командами Флуминенсе (Бра) и Ливерпуль Монтевидео (Уру) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 