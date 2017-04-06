Панатинаикос — Паниониос прогноз профессионала на матч 06.04.17

История противостояния Панатинаикос – Паниониос длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Панатинаикос одержал 51 победу, а на счету ФК Паниониос 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 06.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 17:15.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Панатинаикос – Паниониос практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Панатинаикос получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Панатинаикос из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Панатинаикос выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Панатинаикос – Паниониос у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Паниониос совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Паниониос находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Паниониос выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Паниониос в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч Панатинаикос – Паниониос, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Паниониос еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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