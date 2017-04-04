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|Престон
|04.04 21:45 по МСК.
|Бристоль
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|Лестер
|04.04 21:45 по МСК.
|Сандерленд
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|Бёрнли
|04.04 21:45 по МСК.
|Сток
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|Анахайм
|05.04 05:00 по МСК.
|Калгари
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|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
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|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
Какие уроки сможет извлечь Аугсбург после 0:6 от Баварии, и сможет ли извлечь вообще?
|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
|Малага
Разборки аутсайдеров Чемпионата Испании в борьбе за выживание. Кто сейчас более достоин победы? Ищите правильный ответ в прогнозе
Личная встреча между футбольными клубами Рода и Зволле назначена на 06-го апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Рода. По Москве начало данной игры в 19:30.
Поставить на хозяев матча Рода – Зволле можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.
По меркам национального чемпионата Рода это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Рода является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Рода пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
За последние четыре недели футбольному клубу Зволле пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Зволле находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Зволле намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Зволле в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Рода – Зволле, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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