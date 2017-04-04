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Викинг — Тромсё прогноз профессионала на матч 06.04.17

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Викинг — Тромсё прогноз профессионала на матч 06.04.17

В 20:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Викинг – Тромсё, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06 апреля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Викинг сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости поединка Викинг – Тромсё от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Викинг существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Викинг проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Викинг никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Тромсё пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Тромсё находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Тромсё намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Тромсё в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Между командами Викинг и Тромсё всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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