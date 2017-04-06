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|04.04 21:45 по МСК.
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|Лестер
|04.04 21:45 по МСК.
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|04.04 21:45 по МСК.
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|05.04 21:00 по МСК.
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|05.04 21:00 по МСК.
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|05.04 21:30 по МСК.
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Футболисты клуба Сивасспор не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 06 апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Коньяспор – Сивасспор идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:00 по МСК.
Поставить на хозяев матча Коньяспор – Сивасспор можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Коньяспор отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Коньяспор еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Коньяспор пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Сивасспор постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Коньяспор и Сивасспор, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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