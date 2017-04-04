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|Престон
|04.04 21:45 по МСК.
|Бристоль
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|Лестер
|04.04 21:45 по МСК.
|Сандерленд
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|Бёрнли
|04.04 21:45 по МСК.
|Сток
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|Анахайм
|05.04 05:00 по МСК.
|Калгари
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|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
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|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
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|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
|Малага
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Футболисты клуба Стрёмсгодсет не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 06-го апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Бранн – Стрёмсгодсет идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:00 по МСК.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Бранн – Стрёмсгодсет практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.
Две недели назад футбольный клуб Бранн получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Бранн из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Бранн выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Бранн – Стрёмсгодсет у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
За последние четыре недели футбольному клубу Стрёмсгодсет пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Стрёмсгодсет находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Стрёмсгодсет намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Стрёмсгодсет в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Хозяева матча Бранн – Стрёмсгодсет предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Бранн больше 1.5 гола.
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