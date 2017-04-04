Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Анахайм
|05.04 05:00 по МСК.
|Калгари
Считанные дни остаются до главного события года в хоккейном мире. Совсем скоро начнется плей-офф НХЛ. Мы будем пристально следить и зарабатывать! Оставайтесь с нами!
|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
В Чемпионате Германии Байер не выигрывал с 17 февраля. Серия без побед продолжится или прервется? Экспертный прогноз направит вас в нужное русло ставок
|Вольфсбург
|05.04 21:00 по МСК.
|Фрайбург
В Чемпионате Германии Вольфсбург идет невдалеке от зоны вылета. Фрайбург чувствует себя более спокойно. Что же мы увидим на поле?
|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
Какие уроки сможет извлечь Аугсбург после 0:6 от Баварии, и сможет ли извлечь вообще?
|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
|Малага
Разборки аутсайдеров Чемпионата Испании в борьбе за выживание. Кто сейчас более достоин победы? Ищите правильный ответ в прогнозе
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 06-го апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Эйбар и Лас-Пальмас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Лас-Пальмас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Эйбар. Начало данной игры произойдет в 20:30 по московскому времени.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Эйбар – Лас-Пальмас неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
Свой последний матч клуб Эйбар провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Эйбар крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Сейчас футбольный клуб Лас-Пальмас пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Лас-Пальмас одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Лас-Пальмас забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
В матче Эйбар – Лас-Пальмас довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq