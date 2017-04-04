Спорт Ресифи (Бра) — Данубио (Уру) прогноз и ставки от специалиста 07.04.17

История противостояния Спорт Ресифи (Бра) – Данубио (Уру) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Спорт Ресифи (Бра) одержал 51 победу, а на счету ФК Данубио (Уру) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07-го апреля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 01:15.

Если футбольные клубы Спорт Ресифи (Бра) и Данубио (Уру) в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

По меркам национального чемпионата Спорт Ресифи (Бра) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Спорт Ресифи (Бра) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Спорт Ресифи (Бра) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После того, как футбольный клуб Данубио (Уру) выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Данубио (Уру) удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Спорт Ресифи (Бра) и Данубио (Уру), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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