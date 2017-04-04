Эстудиантес Каракас (Вен) — Соль де Америка (Пар) прогноз профессионала на матч 07.04.17

Футболисты клуба Соль де Америка (Пар) не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07-го апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Эстудиантес Каракас (Вен) – Соль де Америка (Пар) идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 01:15 по МСК.

Гости футбольного поединка Эстудиантес Каракас (Вен) – Соль де Америка (Пар) получили коэффициент 3.87 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.

Две недели назад футбольный клуб Эстудиантес Каракас (Вен) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Эстудиантес Каракас (Вен) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Эстудиантес Каракас (Вен) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Эстудиантес Каракас (Вен) – Соль де Америка (Пар) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Соль де Америка (Пар) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Соль де Америка (Пар) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Соль де Америка (Пар) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

В футбольном поединке Эстудиантес Каракас (Вен) – Соль де Америка (Пар) эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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