Ориенте Петролеро (Бол) — Депортиво Куэнка (Эка): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 07.04.17

07-го апреля 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Ориенте Петролеро (Бол) – Депортиво Куэнка (Эка). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Ориенте Петролеро (Бол), а вот игроки ФК Депортиво Куэнка (Эка) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 03:45 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Ориенте Петролеро (Бол) – Депортиво Куэнка (Эка) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Ориенте Петролеро (Бол) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Ориенте Петролеро (Бол) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Ориенте Петролеро (Бол) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Депортиво Куэнка (Эка) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Депортиво Куэнка (Эка) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Депортиво Куэнка (Эка) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Депортиво Куэнка (Эка) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ориенте Петролеро (Бол) – Депортиво Куэнка (Эка) на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Депортиво Куэнка (Эка), предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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