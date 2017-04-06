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Бэйцзин Гоань — Henan Jianye прогноз и ставки от профессионала 07.04.17

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Прогноз от наших экспертов
Бэйцзин Гоань — Henan Jianye прогноз и ставки от профессионала 07.04.17

Футболисты клуба Henan Jianye не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07-го апреля 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Бэйцзин Гоань – Henan Jianye идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 14:35 по МСК.

Футбольный клуб Бэйцзин Гоань среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Henan Jianye выставили 3.87.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бэйцзин Гоань существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бэйцзин Гоань проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бэйцзин Гоань никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В этом сезоне у футбольного клуба Henan Jianye совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Henan Jianye находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Henan Jianye выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Henan Jianye в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч Бэйцзин Гоань – Henan Jianye, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Henan Jianye еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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