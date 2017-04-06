Цзянсу Сайнти — Чунцин Лифан: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 07.04.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Цзянсу Сайнти – Чунцин Лифан, который будет сыгран между командами в 07-го апреля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 14:35 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Чунцин Лифан – две победы против одного поражения.

Ставки на футбольную встречу Цзянсу Сайнти – Чунцин Лифан уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Цзянсу Сайнти отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Цзянсу Сайнти еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Цзянсу Сайнти пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Чунцин Лифан сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Чунцин Лифан имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Чунцин Лифан покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

На поединок Цзянсу Сайнти – Чунцин Лифан идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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