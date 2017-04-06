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07 апреля футбольному клубу Шанхай СИПГ на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Шаньдун Лунэн. По Москве данная игра стартует в 14:35 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Шанхай СИПГ – Шаньдун Лунэн определились с коэффициентами. На ФК Шанхай СИПГ выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
Футбольный клуб Шанхай СИПГ в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Шанхай СИПГ сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Шанхай СИПГ выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Шанхай СИПГ не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Шаньдун Лунэн прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Шаньдун Лунэн сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Шаньдун Лунэн в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая статистику личных встреч Шанхай СИПГ – Шаньдун Лунэн, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Шаньдун Лунэн еще не разу не проигрывал в два мяча.
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