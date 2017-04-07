Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
В Чемпионате Германии Байер не выигрывал с 17 февраля. Серия без побед продолжится или прервется? Экспертный прогноз направит вас в нужное русло ставок
|Вольфсбург
|05.04 21:00 по МСК.
|Фрайбург
В Чемпионате Германии Вольфсбург идет невдалеке от зоны вылета. Фрайбург чувствует себя более спокойно. Что же мы увидим на поле?
|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
Какие уроки сможет извлечь Аугсбург после 0:6 от Баварии, и сможет ли извлечь вообще?
|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
|Малага
Разборки аутсайдеров Чемпионата Испании в борьбе за выживание. Кто сейчас более достоин победы? Ищите правильный ответ в прогнозе
|Челси
|05.04 22:00 по МСК.
|Ман Сити
Центральный матч тура в Чемпионате Англии. Возможно, в Лондоне решится вопрос будущего чемпиона страны
История противостояния Оболонь-Бровар – Николаев длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Оболонь-Бровар одержал 51 победу, а на счету ФК Николаев 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 15:00.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Оболонь-Бровар – Николаев неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.
Две недели назад футбольный клуб Оболонь-Бровар получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Оболонь-Бровар из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Оболонь-Бровар выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Оболонь-Бровар – Николаев у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Сейчас футбольный клуб Николаев пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Николаев одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Николаев забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Оболонь-Бровар – Николаев, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq