Оболонь-Бровар — Николаев прогноз и ставки от специалиста 07.04.17

История противостояния Оболонь-Бровар – Николаев длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Оболонь-Бровар одержал 51 победу, а на счету ФК Николаев 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 15:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Оболонь-Бровар – Николаев неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

Две недели назад футбольный клуб Оболонь-Бровар получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Оболонь-Бровар из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Оболонь-Бровар выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Оболонь-Бровар – Николаев у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Сейчас футбольный клуб Николаев пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Николаев одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Николаев забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Оболонь-Бровар – Николаев, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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