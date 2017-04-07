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|Дармштадт
|05.04 21:00 по МСК.
|Леверкузен
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|Вольфсбург
|05.04 21:00 по МСК.
|Фрайбург
В Чемпионате Германии Вольфсбург идет невдалеке от зоны вылета. Фрайбург чувствует себя более спокойно. Что же мы увидим на поле?
|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
|Ингольштадт
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|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
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|Челси
|05.04 22:00 по МСК.
|Ман Сити
Центральный матч тура в Чемпионате Англии. Возможно, в Лондоне решится вопрос будущего чемпиона страны
|Баффало
|06.04 02:30 по МСК.
|Монреаль
Баффало проведёт третий матч на домашней площадке. А Монреаль проведёт третий матч на выезде. Куда ставить? Исход или тотал? читайте прогноз
|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
|Волеренга
В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
|Эйбар
|06.04 20:30 по МСК.
|Лас Палмас
Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными...
|Тамбов
|07.04 13:00 по МСК.
|Балтика
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В 19:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Оденсе – Эсбьерг. Футбольный поединок запланировали на 07-го апреля 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Оденсе – Эсбьерг, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Оденсе слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Оденсе был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Оденсе выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
За последние четыре недели футбольному клубу Эсбьерг пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Эсбьерг находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Эсбьерг намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Эсбьерг в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Ставить на матч Оденсе – Эсбьерг лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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