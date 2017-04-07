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|05.04 21:00 по МСК.
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|Вольфсбург
|05.04 21:00 по МСК.
|Фрайбург
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|Аугсбургер
|05.04 21:00 по МСК.
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|Хихон
|05.04 21:30 по МСК.
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|Челси
|05.04 22:00 по МСК.
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|06.04 02:30 по МСК.
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|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
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|06.04 20:30 по МСК.
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|Балтика
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Футболисты клуба Зандхаузен готовятся до 07.04.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Арминия. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Зандхаузен – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Поставить на хозяев матча Зандхаузен – Арминия можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Зандхаузен уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Зандхаузен сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Зандхаузен не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Футбольный клуб Арминия имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Арминия демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Арминия продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Арминия в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Так как хозяева поединка Зандхаузен – Арминия сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Зандхаузен.
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