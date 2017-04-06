Нюрнберг — Санкт-Паули: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 07.04.17

История противостояния Нюрнберг – Санкт-Паули длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Нюрнберг одержал 51 победу, а на счету ФК Санкт-Паули 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07-го апреля и по московскому времени его начало будет в 19:30.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Нюрнберг – Санкт-Паули практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Нюрнберг основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Нюрнберг будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Нюрнберг есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Санкт-Паули имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Санкт-Паули демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Санкт-Паули продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Санкт-Паули в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Нюрнберг – Санкт-Паули встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: