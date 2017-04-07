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|Баффало
|06.04 02:30 по МСК.
|Монреаль
Баффало проведёт третий матч на домашней площадке. А Монреаль проведёт третий матч на выезде. Куда ставить? Исход или тотал? читайте прогноз
|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
|Волеренга
В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
|Эйбар
|06.04 20:30 по МСК.
|Лас Палмас
Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными...
|Тамбов
|07.04 13:00 по МСК.
|Балтика
Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
07.04.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов КПР – Брайтон. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба КПР, а вот игроки ФК Брайтон смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.
Букмекеры считают фаворитом поединка КПР – Брайтон гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.
Футбольный клуб КПР в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что КПР сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома КПР выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб КПР не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
На выезде футбольный клуб Брайтон выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Брайтон выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Брайтон добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Учитывая статистику личных встреч КПР – Брайтон, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Брайтон еще не разу не проигрывал в два мяча.
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