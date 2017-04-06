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|Баффало
|06.04 02:30 по МСК.
|Монреаль
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|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
|Волеренга
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|Эйбар
|06.04 20:30 по МСК.
|Лас Палмас
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|Тамбов
|07.04 13:00 по МСК.
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Футболисты клуба Атлетик не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07 апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Вильярреал – Атлетик идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.
Ставки на футбольную встречу Вильярреал – Атлетик уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Вильярреал слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Вильярреал был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Вильярреал выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После того, как футбольный клуб Атлетик выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Атлетик удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Учитывая статистику личных встреч Вильярреал – Атлетик, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Атлетик еще не разу не проигрывал в два мяча.
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