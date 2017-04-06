Ставки на матч Лос-Анджелес – Калгари, прогноз на НХЛ от 07.04.17

Команда Лос-Анджелес и команда Калгари, которые сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, являются известными хоккейными командами. В разные периоды истории клубов в их составах выступали известные всему миру хоккеисты. Сейчас в командах тоже достаточно известных игроков, которые ведут клубы к успеху в нынешнем сезоне, есть среди них и молодые таланты, которые еще только предстоит стать знаменитыми и взять на себя роль лидеров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают классный хоккей, что позволяет им добиваться отличных результатов в регулярном чемпионате НХЛ. Эксперты заокеанского хоккея уже рассматривают команду Лос-Анджелес и команду Калгари в качестве основных претендентов не только на выход в плей-офф, но и на попадание в финал Кубка Стэнли. Эксперты нашего ресурса пока не готовы делать так далеко идущие прогнозы, пока мы лишь предполагаем, что противостояние команды Лос-Анджелес и команды Калгари должно получиться непредсказуемым и результативным. Поэтому мы советуем всем любителям этого вида спорта не пропустить матч, в котором можно будет понаблюдать за игрой известных мастеров клюшки и шайбы, выступающих под руководством не менее знаменитых менеджеров, чьи тактически и стратегические схемы позволяют клубам, вчистую обыгрывать своих соперников. Матч обещает быть захватывающим, поэтому мы еще предлагаем и прогнозы на это противостояние, которые позволят многократно усилить азарт от просмотра игры.

Хороший хоккей в очных противостояниях демонстрируют хоккеисты команды Лос-Анджелес и команды Калгари. Сегодня эти клубы будут играть в рамках регулярного сезона НХЛ. На кону стоит победа, которая позволит улучшить свои позиции в турнирной таблице, увеличив отрыв от преследователей в гонке за зону плей-офф. Менеджеры обеих команд отдают себе отчет в том, что победа позволит их клубам закрепиться в верхней части турнирной таблице, поэтому обе команды будут серьезно мотивированы на то, чтобы победить в этой игре. Между собой команда Лос-Анджелес и команда Калгари встречались неоднократно. Есть в этом противостоянии и приятные и неприятные результаты для обеих команд. Однако сегодняшний матч – это абсолютно новая история, новая страница в книге личных противостояний между этими хоккейными клубами, поэтому наши эксперты думают, что обе команды постараются сделать все возможное, чтобы для них эта страница оказалась положительной. Мы тщательно изучили статистические факторы, относящиеся к данному матчу. Это позволило нам найти несколько интересных решений для ставок, более подробно с ними можно познакомиться ниже. Пока единственное, что можно сказать наверняка относительно противостояния команды Лос-Анджелес и команды Калгари – матч будет очень интересным и напряженным, так как обе команды хотят добиться в матче только победы.

Для наших экспертов – настоящее удовольствие анализировать матчи регулярного сезона НХЛ. Напомним, что здесь выступают только самые сильные хоккейные клубы, в составах которых играют мировые знаменитости – хоккеисты, которых знают и ценят во всем мире. В матче команды Лос-Анджелес и команды Калгари на ледовой площадке сойдутся настоящие легенды хоккея. Оба клуба достойны того чтобы быть фаворитами в любом матче. Однако сейчас придется выбирать фаворита в очном противостоянии этих команд. После тщательного изучения всех факторов, эксперты нашего ресурса пришли к мнению, что основное время матча между командой Лос-Анджелес и командой Калгари вполне может завершиться вничью. Оба клуба показывают практически равные результаты, составы команд – сбалансированные, без видимых недостатков. Между собой эти команды довольно часто определяют победителя в овертайме или посредством буллитов, так что, вполне логично предположить, что основное время матча не выявит победителя. Кстати, в букмекерских конторах на это событие предлагается довольно высокий коэффициент. Общий тотал заброшенных шайб в этом матче наши эксперты считают на меньше. Скорее всего, в этом противостоянии на первый план выйдет борьба между хоккеистами, поэтому шайб со стороны одной и другой команд будет заброшено немного. А вот общий тотал штрафных минут мы бы рекомендовали рассматривать на больше, так как за грубые приемы хоккеисты будут получать штрафы, которых в этом матче будет немало.

Матч закончится триумфом Лос-Анджелес — 1.95, матч закончится триумфом Калгари — 4.1, ничья в основное время — 3.45.

НХЛ – самый зрелищный хоккейный чемпионат, в котором выступают лучшие современные хоккеисты. Практически все команды, которые принимают участие в чемпионате, имеют за плечами богатую историю, в которой были взлеты и падения. Сегодняшние соперники, которые в ближайшее время выйдут на лед, тоже могут похвастаться многочисленными достижениями в чемпионате НХЛ. Однако сейчас им необходимо сосредоточиться на предстоящем матче, так как оба соперника – амбициозные хоккейные клубы, которые в нынешнем сезоне, впрочем, как и в других сезонах, решают самые серьезные задачи. Так что, для них победа в этом матче будет иметь принципиальное значение, так как позволит не только обыграть одного из принципиальных соперников, но и увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Наши эксперты тщательно проанализировали все факторы данного противостояния и смогли найти интересные предложения в букмекерских конторах. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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