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Футболисты клуба СКА-Хабаровск готовятся до 08 апреля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Динамо Москва. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 08:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет СКА-Хабаровск – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок СКА-Хабаровск – Динамо Москва коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
На своем поле футбольный клуб СКА-Хабаровск не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому СКА-Хабаровск находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас СКА-Хабаровск в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Футбольный клуб Динамо Москва в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Динамо Москва демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Динамо Москва забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Динамо Москва имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
В футбольном поединке СКА-Хабаровск – Динамо Москва эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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