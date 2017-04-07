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Сидней Уондерерс — Мельбурн Виктори: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

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Прогноз от наших экспертов
Сидней Уондерерс — Мельбурн Виктори: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

Футболисты клуба Сидней Уондерерс готовятся до 08-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Мельбурн Виктори. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 12:50 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Сидней Уондерерс – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Самый большой коэффициент в матче Сидней Уондерерс – Мельбурн Виктори идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

Если раньше футбольный клуб Сидней Уондерерс ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Сидней Уондерерс в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Сидней Уондерерс стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

За последние четыре недели футбольному клубу Мельбурн Виктори пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Мельбурн Виктори находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Мельбурн Виктори намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Мельбурн Виктори в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Сидней Уондерерс – Мельбурн Виктори встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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