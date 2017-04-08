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Болельщики 08.04.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Дила и Колхети. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 15:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Ставки на футбольную встречу Дила – Колхети уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Дила использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Дила, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Дила выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Колхети прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Колхети сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Колхети в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая сильную игру хозяев матча Дила – Колхети на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Колхети, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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