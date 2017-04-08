Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Виторул
|06.04 18:00 по МСК.
|Крайова
Прогнозы на Чемпионат Румынии эксперты Betfaq дают не так часто, но сейчас игнорировать данный матч категорически нельзя!
|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
|Волеренга
В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
|Эйбар
|06.04 20:30 по МСК.
|Лас Палмас
Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными...
|Фенербахче
|06.04 20:45 по МСК.
|Барселона
В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
|Твенте
|06.04 21:45 по МСК.
|Эйндховен
ПСВ рискует не защитить титул чемпиона Голландии. Подтолкнет ли к этому команду Филиппа Коку Твенте?
|Шелби Роджерс
|07.04 02:00 по МСК.
|Наоми Осака
Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
|Тамбов
|07.04 13:00 по МСК.
|Балтика
Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
|Вюрцбург
|07.04 19:30 по МСК.
|Ганновер
Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
В 15:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Сокол – Кубань. Футбольный поединок запланировали на 08.04.2017, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Сокол – Кубань, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Сокол слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Сокол был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Сокол выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
На выезде футбольный клуб Кубань выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Кубань выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Кубань добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Между командами Сокол и Кубань всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq