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Инвернесс — Сент-Джонстон: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Румыния футбол: Румыния – Первый Дивизион
до начала:
# Виторул 06.04 18:00 по МСК. Крайова #
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Прогнозы на Чемпионат Румынии эксперты Betfaq дают не так часто, но сейчас игнорировать данный матч категорически нельзя!
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
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# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
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В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
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Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными... 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
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В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Твенте 06.04 21:45 по МСК. Эйндховен #
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# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
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Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
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# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
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Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
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Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
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Прогноз от наших экспертов
Инвернесс — Сент-Джонстон: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

Футболисты клуба Сент-Джонстон не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 08-го апреля 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Инвернесс – Сент-Джонстон идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 17:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Инвернесс – Сент-Джонстон определились с коэффициентами. На ФК Инвернесс выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

По меркам национального чемпионата Инвернесс это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Инвернесс является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Инвернесс пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Сент-Джонстон в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сент-Джонстон демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сент-Джонстон забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сент-Джонстон имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Так как хозяева поединка Инвернесс – Сент-Джонстон сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Инвернесс.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 