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|06.04 18:00 по МСК.
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|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
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|Фенербахче
|06.04 20:45 по МСК.
|Барселона
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|06.04 21:45 по МСК.
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|Даллас
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|Тамбов
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Футболисты клуба Сент-Джонстон не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 08-го апреля 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Инвернесс – Сент-Джонстон идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 17:00 по МСК.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Инвернесс – Сент-Джонстон определились с коэффициентами. На ФК Инвернесс выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
По меркам национального чемпионата Инвернесс это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Инвернесс является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Инвернесс пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Футбольный клуб Сент-Джонстон в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сент-Джонстон демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сент-Джонстон забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сент-Джонстон имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Так как хозяева поединка Инвернесс – Сент-Джонстон сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Инвернесс.
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