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Селтик — Килмарнок: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Шотландии 08.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Румыния футбол: Румыния – Первый Дивизион
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# Виторул 06.04 18:00 по МСК. Крайова #
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Прогнозы на Чемпионат Румынии эксперты Betfaq дают не так часто, но сейчас игнорировать данный матч категорически нельзя!
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
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# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
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В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Твенте 06.04 21:45 по МСК. Эйндховен #
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ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Чарльстон, США
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# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
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Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
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# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
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Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
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# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
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Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
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Прогноз от наших экспертов
Селтик — Килмарнок: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Шотландии 08.04.17

История противостояния Селтик – Килмарнок длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Селтик одержал 51 победу, а на счету ФК Килмарнок 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 08.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Селтик – Килмарнок, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Селтик слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Селтик был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Селтик выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Последний матч футбольного клуба Килмарнок прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Килмарнок находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Килмарнок в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Селтик – Килмарнок, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Килмарнок еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 