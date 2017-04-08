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|Хаугесунд
|06.04 20:00 по МСК.
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|Фенербахче
|06.04 20:45 по МСК.
|Барселона
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|Твенте
|06.04 21:45 по МСК.
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|07.04 02:00 по МСК.
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|07.04 03:30 по МСК.
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|Тамбов
|07.04 13:00 по МСК.
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История противостояния Селтик – Килмарнок длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Селтик одержал 51 победу, а на счету ФК Килмарнок 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 08.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 17:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Селтик – Килмарнок, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Селтик слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Селтик был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Селтик выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Последний матч футбольного клуба Килмарнок прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Килмарнок находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Килмарнок в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Селтик – Килмарнок, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Килмарнок еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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