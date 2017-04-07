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ГАИС — Далкурд прогноз профессионала на матч 08.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Румыния футбол: Румыния – Первый Дивизион
до начала:
# Виторул 06.04 18:00 по МСК. Крайова #
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Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
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# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
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Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными... 
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# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
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# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
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Прогноз от наших экспертов
ГАИС — Далкурд прогноз профессионала на матч 08.04.17

Главный арбитр матча ГАИС – Далкурд в 17:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 08-го апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Далкурд на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Далкурд – девять против двух.

Гости футбольного поединка ГАИС – Далкурд получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб ГАИС на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб ГАИС потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче ГАИС в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Далкурд. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Далкурд продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Далкурд крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Между командами ГАИС и Далкурд всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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основатель проекта Betfaq

 