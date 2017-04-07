Регистрация

Аталанта — Сассуоло: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 08.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
Открыть доступ

В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
Открыть доступ

Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными... 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
Открыть доступ

В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
до начала:
# Твенте 06.04 21:45 по МСК. Эйндховен #
Открыть доступ

ПСВ рискует не защитить титул чемпиона Голландии. Подтолкнет ли к этому команду Филиппа Коку Твенте?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Чарльстон, США
до начала:
# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
Открыть доступ

Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
Открыть доступ

У Далласа в списке травмированных четыре игрока: Гудлер, Макккензи, Руссель и Шарп. Как это отразится на игре? Читайте в прогнозе
Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
Открыть доступ

Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
Открыть доступ

Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Аталанта — Сассуоло: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 08.04.17

В 19:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Аталанта – Сассуоло. Футбольный поединок запланировали на 08-го апреля 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Букмекеры считают фаворитом поединка Аталанта – Сассуоло гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Аталанта уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Аталанта сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Аталанта не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Сассуоло имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сассуоло демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сассуоло продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сассуоло в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Аталанта – Сассуоло на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Сассуоло, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Терек — Арсенал Тула прогноз специалиста 08.04.17
Валансьен — Труа прогноз специалиста 07.04.17
Сошо — Ньор: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.04.17
Авеллино — Карпи прогноз специалиста 08.04.17
Ред Стар 93 — Газелек Аяччо прогноз специалиста 08.04.17
Сан-Хосе — Эдмонтон прогноз профессионала 07.04.17
Аризона — Ванкувер прогноз специалиста на матч НХЛ 07.04.17
Коламбус — Виннипег прогноз и ставки от специалиста 07.04.17
Ставки на матч Лос-Анджелес – Калгари, прогноз на НХЛ от 07.04.17
Флорида — Сент-Луис: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 07.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 