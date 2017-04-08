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Шамбли — Конкарно прогноз профессионала на матч 08.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
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# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
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Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными... 
Евролига Баскетбол: Евролига
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# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
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В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
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# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
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# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
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Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
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Прогноз от наших экспертов
Шамбли — Конкарно прогноз профессионала на матч 08.04.17

В 19:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Шамбли – Конкарно. Футбольный поединок запланировали на 08.04.2017, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Шамбли – Конкарно определились с коэффициентами. На ФК Шамбли выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Шамбли существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Шамбли проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Шамбли никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Конкарно в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Конкарно демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Конкарно забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Конкарно имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

На поединок Шамбли – Конкарно идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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основатель проекта Betfaq

 