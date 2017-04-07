Регистрация

Зенит — Анжи прогноз и ставки от специалиста 08.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
Открыть доступ

В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
Открыть доступ

Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными... 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
Открыть доступ

В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
до начала:
# Твенте 06.04 21:45 по МСК. Эйндховен #
Открыть доступ

ПСВ рискует не защитить титул чемпиона Голландии. Подтолкнет ли к этому команду Филиппа Коку Твенте?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Чарльстон, США
до начала:
# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
Открыть доступ

Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
Открыть доступ

У Далласа в списке травмированных четыре игрока: Гудлер, Макккензи, Руссель и Шарп. Как это отразится на игре? Читайте в прогнозе
Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
Открыть доступ

Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
Открыть доступ

Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Зенит — Анжи прогноз и ставки от специалиста 08.04.17

Футболисты клуба Зенит готовятся до 08-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Анжи. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Зенит – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Зенит – Анжи коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Зенит не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Зенит уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

На выезде футбольный клуб Анжи выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Анжи выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Анжи добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

В матче Зенит – Анжи довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Брест — Тур прогноз специалиста на матч 07.04.17
Остенде — Зюльте-Варегем: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бельгии 07.04.17
Шанхай СИПГ — Шаньдун Лунэн: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 07.04.17
Мальорка — Химнастик: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17
Орлеан — Бур-Перонн прогноз профессионала на матч 07.04.17
Торонто — Тампа-Бэй прогноз специалиста 07.04.17
Колорадо — Миннесота прогноз профессионала на матч НХЛ 07.04.17
Коламбус — Виннипег прогноз и ставки от специалиста 07.04.17
Флорида — Сент-Луис: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 07.04.17
Анахайм — Чикаго прогноз специалиста 07.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 