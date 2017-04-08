Регистрация

Кадис — Луго прогноз профессионала 08.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Хаугесунд 06.04 20:00 по МСК. Волеренга #
Открыть доступ

В Чемпионате Норвегии турнир только набирает обороты, но выгодные ставки уже имеются!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Эйбар 06.04 20:30 по МСК. Лас Палмас #
Открыть доступ

Чтобы сделать верную ставку, нужно проанализировать многие аспекты, которые, на первый взгляд, кажутся отдаленными... 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Фенербахче 06.04 20:45 по МСК. Барселона #
Открыть доступ

В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги, неожиданно притормозивший «Фенербахче», попробует получить более легкого соперника в четвертьфинале. Ведь при нынешних раскладах турецкий клуб попадает на «Олимпиакос». Сумеет ли «Фенербахче» одолеть разыгравшуюся под конец «Барселону»?
Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
до начала:
# Твенте 06.04 21:45 по МСК. Эйндховен #
Открыть доступ

ПСВ рискует не защитить титул чемпиона Голландии. Подтолкнет ли к этому команду Филиппа Коку Твенте?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Чарльстон, США
до начала:
# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
Открыть доступ

Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
Открыть доступ

У Далласа в списке травмированных четыре игрока: Гудлер, Макккензи, Руссель и Шарп. Как это отразится на игре? Читайте в прогнозе
Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
Открыть доступ

Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
Открыть доступ

Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Кадис — Луго прогноз профессионала 08.04.17

В 19:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Кадис – Луго, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 08 апреля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Кадис сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Футбольный клуб Кадис среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Луго выставили 4.4.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Кадис на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Кадис потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Кадис в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Луго постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Кадис – Луго встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Блэкберн — Барнсли: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 08.04.17
Дюнкерк — Шатору прогноз специалиста на матч 08.04.17
AFC Eskilstuna — Эребру: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Швеции 08.04.17
Кардифф — Брентфорд прогноз профессионала на матч 08.04.17
Тамбов — Балтика прогноз специалиста на матч 08.04.17
Анахайм — Чикаго прогноз специалиста 07.04.17
Ставки на матч Лос-Анджелес – Калгари, прогноз на НХЛ от 07.04.17
Коламбус — Виннипег прогноз и ставки от специалиста 07.04.17
Аризона — Ванкувер прогноз специалиста на матч НХЛ 07.04.17
Даллас — Нэшвилл прогноз и ставки от профессионала 07.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 