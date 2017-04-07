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Локерен — Кортрейк: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

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Голландия (Нидерланды) футбол: Голландия (Нидерланды) – Эредивизион
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# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
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Локерен — Кортрейк: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

08-го апреля 2017 года футбольному клубу Локерен на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Кортрейк. По Москве данная игра стартует в 21:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

В футбольном поединке Локерен – Кортрейк букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

Футбольный клуб Локерен в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Локерен сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Локерен выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Локерен не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба Кортрейк прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Кортрейк находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Кортрейк в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Локерен – Кортрейк на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Кортрейк, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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