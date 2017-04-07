Гоу Эхед Иглс — Хераклес прогноз специалиста 08.04.17

08 апреля футбольному клубу Гоу Эхед Иглс на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Хераклес. По Москве данная игра стартует в 21:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Гоу Эхед Иглс – Хераклес, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Футбольный клуб Гоу Эхед Иглс в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Гоу Эхед Иглс сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Гоу Эхед Иглс выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Гоу Эхед Иглс не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Хераклес уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Хераклес практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Хераклес демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Гоу Эхед Иглс – Хераклес являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: