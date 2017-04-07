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Футболисты клуба Барселона не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 08 апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Малага – Барселона идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Малага – Барселона, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Малага использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Малага, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Малага выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
За последние четыре недели футбольному клубу Барселона пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Барселона находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Барселона намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Барселона в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Учитывая сильную игру хозяев матча Малага – Барселона на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Барселона, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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