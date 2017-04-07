Регистрация

Малага — Барселона: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Чарльстон, США
до начала:
# Шелби Роджерс 07.04 02:00 по МСК. Наоми Осака #
Открыть доступ

Удастся ли японке размочить счёт очных противостояний?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
Открыть доступ

У Далласа в списке травмированных четыре игрока: Гудлер, Макккензи, Руссель и Шарп. Как это отразится на игре? Читайте в прогнозе
Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
Открыть доступ

Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
Открыть доступ

Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Малага — Барселона: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17

Футболисты клуба Барселона не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 08 апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Малага – Барселона идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Малага – Барселона, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Малага использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Малага, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Малага выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

За последние четыре недели футбольному клубу Барселона пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Барселона находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Барселона намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Барселона в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Малага – Барселона на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Барселона, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Орлеан — Бур-Перонн прогноз профессионала на матч 07.04.17
Славия Мозырь — Городея прогноз и ставки от специалиста 08.04.17
Зирка Кропивницкий — Ворскла прогноз профессионала 08.04.17
Фрайбург — Майнц: прогноз, ставки букмекера на матч. 08.04.17
Дила — Колхети прогноз профессионала 08.04.17
Сан-Хосе — Эдмонтон прогноз профессионала 07.04.17
Ставки на матч Лос-Анджелес – Калгари, прогноз на НХЛ от 07.04.17
Коламбус — Виннипег прогноз и ставки от специалиста 07.04.17
Ставки на матч Монреаль – Тампа-Бэй, прогноз на НХЛ от 08.04.17
Флорида — Сент-Луис: прогноз, ставки букмекера на матч. НХЛ 07.04.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 