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Крус Асуль — Монаркас прогноз специалиста 09.04.17

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США Хоккей: США – НХЛ
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# Даллас 07.04 03:30 по МСК. Нэшвилл #
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У Далласа в списке травмированных четыре игрока: Гудлер, Макккензи, Руссель и Шарп. Как это отразится на игре? Читайте в прогнозе
Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Тамбов 07.04 13:00 по МСК. Балтика #
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Советуем поторопиться с принятием решения по данной ставке - пока букмекеры не узнали то, что узнали мы...
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
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Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Darussafaka 07.04 20:00 по МСК. ЦЗ Телеком #
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Последний тур Евролиги подготовил нам изысканное баскетбольное блюдо между восьмой и девятой командами регулярного чемпионата. Претендующая на выход в следующий раунд «Дарушшафака» сыграет дома с главным конкурентом, чье место турецкий клуб как раз стремиться занять. Сумеет ли «Црвена Звезда» отстоять свои позиции?
Испания футбол: Испания – Второй Дивизион
до начала:
# Мирандес 07.04 21:00 по МСК. Алькоркон #
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Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Клермон 07.04 21:00 по МСК. Ним #
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Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 08.04 14:00 по МСК. Амкар #
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В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Фрайбург 08.04 16:30 по МСК. Майнц 05 #
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В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
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Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
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Прогноз от наших экспертов
Крус Асуль — Монаркас прогноз специалиста 09.04.17

09 апреля футбольному клубу Крус Асуль на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Монаркас. По Москве данная игра стартует в 01:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Крус Асуль – Монаркас определились с коэффициентами. На ФК Крус Асуль выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

В прошлом поединке футбольного клуба Крус Асуль основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Крус Асуль будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Крус Асуль есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Монаркас. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Монаркас продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Монаркас крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Крус Асуль – Монаркас, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Монаркас.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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