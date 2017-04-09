Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|07.04 03:30 по МСК.
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|Тамбов
|07.04 13:00 по МСК.
|Балтика
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|Вюрцбург
|07.04 19:30 по МСК.
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|07.04 20:00 по МСК.
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Последний тур Евролиги подготовил нам изысканное баскетбольное блюдо между восьмой и девятой командами регулярного чемпионата. Претендующая на выход в следующий раунд «Дарушшафака» сыграет дома с главным конкурентом, чье место турецкий клуб как раз стремиться занять. Сумеет ли «Црвена Звезда» отстоять свои позиции?
|Мирандес
|07.04 21:00 по МСК.
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|Клермон
|07.04 21:00 по МСК.
|Ним
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|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
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|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 09-го апреля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Монтеррей и Чьяпас. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Монтеррей, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:00.
Футбольный клуб Монтеррей среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Чьяпас выставили 4.4.
Свой последний матч клуб Монтеррей провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Монтеррей крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В этом сезоне у футбольного клуба Чьяпас совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Чьяпас находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Чьяпас выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Чьяпас в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Ставить на матч Монтеррей – Чьяпас лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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