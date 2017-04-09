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|Майнц 05
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В последнем противостоянии Леон – Веракрус свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09-го апреля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:06. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Леон обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Если футбольные клубы Леон и Веракрус в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.
Свой последний матч клуб Леон провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Леон крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Веракрус постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Леон и Веракрус, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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