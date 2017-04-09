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Футболисты клуба Некакса готовятся до 09.04.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Тигрес. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 05:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Некакса – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Поставить на хозяев матча Некакса – Тигрес можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Некакса уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Некакса сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Некакса не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Тигрес совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Тигрес находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Тигрес выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Тигрес в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Учитывая сильную игру хозяев матча Некакса – Тигрес на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Тигрес, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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