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Вадуц — Люцерн прогноз и ставки от специалиста 09.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
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Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Darussafaka 07.04 20:00 по МСК. ЦЗ Телеком #
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Последний тур Евролиги подготовил нам изысканное баскетбольное блюдо между восьмой и девятой командами регулярного чемпионата. Претендующая на выход в следующий раунд «Дарушшафака» сыграет дома с главным конкурентом, чье место турецкий клуб как раз стремиться занять. Сумеет ли «Црвена Звезда» отстоять свои позиции?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Клермон 07.04 21:00 по МСК. Ним #
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Французская Лига 2 традиционно играет в пятницу. Прогноз на поединок Клермон - Ним уже подготовлен. Возможно, эта ставка как раз то, что вы искали
Испания футбол: Испания – Второй Дивизион
до начала:
# Мирандес 07.04 21:00 по МСК. Алькоркон #
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Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Реал 07.04 22:00 по МСК. Анадолу #
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В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Монтеррей, Мексика
до начала:
# Тимеа Бабош 08.04 00:15 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
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Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Крылья 08.04 14:00 по МСК. Амкар #
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В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Фрайбург 08.04 16:30 по МСК. Майнц 05 #
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В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
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Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Сампродия 09.04 13:30 по МСК. Фиорентина #
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Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Сандерленд 09.04 15:30 по МСК. Ман Ю #
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Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?  
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Герта БСК 09.04 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
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Прогноз от наших экспертов
Вадуц — Люцерн прогноз и ставки от специалиста 09.04.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Вадуц – Люцерн, который будет сыгран между командами в 09-го апреля 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 14:45 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Люцерн – две победы против одного поражения.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Вадуц – Люцерн, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Вадуц существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Вадуц проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Вадуц никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Люцерн уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Люцерн практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Люцерн демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая сильную игру хозяев матча Вадуц – Люцерн на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Люцерн, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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