Динамо Минск — Нафтан: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 09.04.17

Футболисты клуба Динамо Минск готовятся до 09 апреля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Нафтан. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 15:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Динамо Минск – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Динамо Минск – Нафтан коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Динамо Минск существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Динамо Минск проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Динамо Минск никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Нафтан имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Нафтан демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Нафтан продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Нафтан в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Так как хозяева поединка Динамо Минск – Нафтан сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Динамо Минск.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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