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Динамо Батуми — Динамо Тбилиси: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.04.17

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Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Вюрцбург 07.04 19:30 по МСК. Ганновер #
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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Darussafaka 07.04 20:00 по МСК. ЦЗ Телеком #
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Последний тур Евролиги подготовил нам изысканное баскетбольное блюдо между восьмой и девятой командами регулярного чемпионата. Претендующая на выход в следующий раунд «Дарушшафака» сыграет дома с главным конкурентом, чье место турецкий клуб как раз стремиться занять. Сумеет ли «Црвена Звезда» отстоять свои позиции?
Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Клермон 07.04 21:00 по МСК. Ним #
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Испания футбол: Испания – Второй Дивизион
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# Мирандес 07.04 21:00 по МСК. Алькоркон #
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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Реал 07.04 22:00 по МСК. Анадолу #
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В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Монтеррей, Мексика
до начала:
# Тимеа Бабош 08.04 00:15 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
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Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
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# Крылья 08.04 14:00 по МСК. Амкар #
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В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Фрайбург 08.04 16:30 по МСК. Майнц 05 #
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В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Блэкберн 08.04 17:00 по МСК. Барнсли #
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Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!  
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# Сампродия 09.04 13:30 по МСК. Фиорентина #
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Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
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Прогноз от наших экспертов
Динамо Батуми — Динамо Тбилиси: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.04.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 09 апреля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Динамо Батуми и Динамо Тбилиси. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Динамо Батуми, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 15:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка Динамо Батуми – Динамо Тбилиси гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Динамо Батуми получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Динамо Батуми из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Динамо Батуми выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Динамо Батуми – Динамо Тбилиси у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Динамо Тбилиси имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Динамо Тбилиси демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Динамо Тбилиси продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Динамо Тбилиси в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В матче Динамо Батуми – Динамо Тбилиси довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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