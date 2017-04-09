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|Вюрцбург
|07.04 19:30 по МСК.
|Ганновер
Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
|Darussafaka
|07.04 20:00 по МСК.
|ЦЗ Телеком
Последний тур Евролиги подготовил нам изысканное баскетбольное блюдо между восьмой и девятой командами регулярного чемпионата. Претендующая на выход в следующий раунд «Дарушшафака» сыграет дома с главным конкурентом, чье место турецкий клуб как раз стремиться занять. Сумеет ли «Црвена Звезда» отстоять свои позиции?
|Клермон
|07.04 21:00 по МСК.
|Ним
Французская Лига 2 традиционно играет в пятницу. Прогноз на поединок Клермон - Ним уже подготовлен. Возможно, эта ставка как раз то, что вы искали
|Мирандес
|07.04 21:00 по МСК.
|Алькоркон
Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
|Реал
|07.04 22:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
|Тампа
Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть?
|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
Футболисты клуба ЦСКА не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09.04.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Краснодар – ЦСКА идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 16:30 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Краснодар – ЦСКА неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Краснодар на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Краснодар потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Краснодар в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб ЦСКА может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК ЦСКА надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но ЦСКА имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Краснодар и ЦСКА, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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