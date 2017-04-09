Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Вюрцбург
|07.04 19:30 по МСК.
|Ганновер
Высокий коэффициент на матч Второй Бундеслиги. Немецкий футбол готов принести всем нам солидный доход!
|Darussafaka
|07.04 20:00 по МСК.
|ЦЗ Телеком
Последний тур Евролиги подготовил нам изысканное баскетбольное блюдо между восьмой и девятой командами регулярного чемпионата. Претендующая на выход в следующий раунд «Дарушшафака» сыграет дома с главным конкурентом, чье место турецкий клуб как раз стремиться занять. Сумеет ли «Црвена Звезда» отстоять свои позиции?
|Клермон
|07.04 21:00 по МСК.
|Ним
Французская Лига 2 традиционно играет в пятницу. Прогноз на поединок Клермон - Ним уже подготовлен. Возможно, эта ставка как раз то, что вы искали
|Мирандес
|07.04 21:00 по МСК.
|Алькоркон
Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
|Реал
|07.04 22:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
|Тампа
Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть?
|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
В последнем противостоянии Сельта – Эйбар свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09-го апреля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 17:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Сельта обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Футбольный клуб Сельта среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Эйбар выставили 4.4.
По меркам национального чемпионата Сельта это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Сельта является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Сельта пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Эйбар уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Эйбар практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Эйбар демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
В футбольном поединке Сельта – Эйбар эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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основатель проекта Betfaq