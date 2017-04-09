Сельта — Эйбар прогноз специалиста на матч 09.04.17

В последнем противостоянии Сельта – Эйбар свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09-го апреля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 17:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Сельта обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Сельта среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Эйбар выставили 4.4.

По меркам национального чемпионата Сельта это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Сельта является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Сельта пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Эйбар уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Эйбар практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Эйбар демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

В футбольном поединке Сельта – Эйбар эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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