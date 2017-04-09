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Нумансия — Жирона прогноз специалиста 09.04.17

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Прогнозы на сегодня:
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до начала:
# Мирандес 07.04 21:00 по МСК. Алькоркон #
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до начала:
# Клермон 07.04 21:00 по МСК. Ним #
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Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Реал 07.04 22:00 по МСК. Анадолу #
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ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Монтеррей, Мексика
до начала:
# Тимеа Бабош 08.04 00:15 по МСК. Анастасия Павлюченкова #
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Нумансия — Жирона прогноз специалиста 09.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 09-го апреля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Нумансия и Жирона. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Жирона сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Нумансия. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Нумансия – Жирона, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.

Свой последний матч клуб Нумансия провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Нумансия крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Жирона прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Жирона сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Жирона в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

На поединок Нумансия – Жирона идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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