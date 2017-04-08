Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Мирандес
|07.04 21:00 по МСК.
|Алькоркон
Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
|Клермон
|07.04 21:00 по МСК.
|Ним
Французская Лига 2 традиционно играет в пятницу. Прогноз на поединок Клермон - Ним уже подготовлен. Возможно, эта ставка как раз то, что вы искали
|Реал
|07.04 22:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
|Тампа
Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть?
|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
09 апреля футбольному клубу Динамо Киев на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Олимпик. По Москве данная игра стартует в 19:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Букмекеры считают фаворитом поединка Динамо Киев – Олимпик гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Динамо Киев не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Динамо Киев уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Футбольный клуб Олимпик в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Олимпик демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Олимпик забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Олимпик имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Динамо Киев – Олимпик встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq