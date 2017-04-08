Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Мирандес
|07.04 21:00 по МСК.
|Алькоркон
Пытаемся заработать на битве аутсайдеров испанской Сегунды
|Клермон
|07.04 21:00 по МСК.
|Ним
Французская Лига 2 традиционно играет в пятницу. Прогноз на поединок Клермон - Ним уже подготовлен. Возможно, эта ставка как раз то, что вы искали
|Реал
|07.04 22:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке сойдутся досрочный чемпион регулярной части Евролиги с командой, пытающейся получить наиболее удобного соперника в плей-офф. Пока что «Анадолу Эфес» грозит встреча с ЦСКА, которому турецкий клуб два раза проиграл в текущем сезоне. Сумеет ли команда Велимира Перасовича добыть победу в матче с немотивированным соперником?
|Тимеа Бабош
|08.04 00:15 по МСК.
|Анастасия Павлюченкова
Сегодня жребий свёл двух чемпионок прошлых розыгрышей турнира WTA в Монтеррее в очном противостоянии. Какая спортсменка по итогам четвертьфинальной борьбы останется в гонке за очередным титулом в Мексике?
|Монреаль
|08.04 02:30 по МСК.
|Тампа
Монреаль возвращается домой после выездной серии из трёх матчей. Что ждать в этом матче? Читайте прогноз
|Крылья
|08.04 14:00 по МСК.
|Амкар
В Чемпионате России Крылья Советов опустились в зону вылета. Команда настолько деградировала, или же шансы на спасение у неё все же есть?
|Фрайбург
|08.04 16:30 по МСК.
|Майнц 05
В первом круге команды выдали красочный матч, победу в котором одержал Майнц со счетом 4:2. Сумеет ли Фрайбург взять реванш?
|Блэкберн
|08.04 17:00 по МСК.
|Барнсли
Высокий коэффициент оправдан железной аналитикой. Читаем, ставим - и ждем победы!
|Сампродия
|09.04 13:30 по МСК.
|Фиорентина
Сампдория - Фиорентина. Фаворита определить непросто. Букмекеры свой выбор сделали - соглашаться с ними или нет? Эксперты готовы поделиться ответом
|Сандерленд
|09.04 15:30 по МСК.
|Ман Ю
Нынешний наставник Сандерленда Дэвид Мойес в свое время руководил Манчестер Юнайтед. Матч с особым подтекстом - какую же ставку в нем выбрать?
|Герта БСК
|09.04 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Аугсбург опустился в зону вылета Чемпионата Германии. Команда продолжит тонуть, или следует ждать активизации действий?
В последнем противостоянии Осасуна – Леганес свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09-го апреля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Осасуна обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Осасуна – Леганес определились с коэффициентами. На ФК Осасуна выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Осасуна уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Осасуна сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Осасуна не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Леганес сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Леганес имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Леганес покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Осасуна – Леганес, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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