Осасуна — Леганес: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 09.04.17

В последнем противостоянии Осасуна – Леганес свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 09-го апреля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Осасуна обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Осасуна – Леганес определились с коэффициентами. На ФК Осасуна выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Осасуна уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Осасуна сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Осасуна не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Леганес сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Леганес имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Леганес покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Осасуна – Леганес, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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